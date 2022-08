I complimenti per il gioco offensivo e la squadra ‘bella’ da vedere, iniziavano a non bastare comunque, in assenza di vittorie, ma la Cremonese all’esordio casalingo con il Torino, è andata oltre. Non solo ha perso una partita in cui sarebbe stato fondamentale incamerare almeno il primo punto della serie A, ma ha anche giocato male, evidenziando tutte le problematiche del suo gioco.



Mister Alvini ha un modo di allenare sicuramente accattivante, con quello stile che prevede di giocarsela a viso aperto con tutti senza timori reverenziali, ma dovrà quanto prima rivedere il suo attaccamento smodato al 3 4 1 2, che non si sposa con le esigenze attuali.



La Cremonese per i giocatori che ha, non può permettersi di scendere in campo con la difesa a tre, soprattutto perché gli esterni spesso giocano più in linea con gli attaccanti che con i difensori, esponendo la squadra a troppi contropiede. Ostinarsi allo scontro 1 contro 1, che è il marchio di fabbrica del tecnico, già a Milano contro L’inter martedì potrebbe risultare letale.