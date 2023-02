È stato un posticipo di Serie A avvincente quello andato in scena tra. Un 2-2 pirotecnico caratterizzato da tanti ribaltamenti di gioco e, a dirla tutta, qualche errore tecnico di troppo. Idi Ballardini hanno dimostrato ancora una volta di essere(di organico e non solo), ma anche. Soprattutto nella ripresa, quando le reti di Tsadjout (1° gol in Serie A) e Valeri hanno fatto assaporare alla Cremo i primi tre punti dell'anno. Un sogno svanito dopo nemmeno quattro minuti, con il pareggio di Singo e l'assalto finale del Torino arginato dal sempre ottimo Carnesecchi.Uno dei punti da cui ripartire è sicuramente, coinciso con il cambio modulo adottato da Ballardini. Nel pre partita l’ex Genoa aveva spiegato che in rosa non c’è un vero e proprio regista, nonostante Castagnetti e Meité possano giocare in quella posizione. Dopo aver iniziato la gara con il francese in regia, nel secondo tempo ha deciso di rinunciare del tutto al “centrale” per passare ad un 3-4-3 più verticale, con Afena-Gyan e Okereke ai lati di Tsadjout., dato che la Cremonese (complice anche un calo fisico del Torino) è riuscita ad attaccare con più fluidità.: la salvezza dista dieci punti e il calendario non è dei più semplici, considerando che il prossimo avversario è ladi Mourinho (in cerca di vendetta per l’eliminazione in Coppa). La permanenza in Serie A resta un miraggio, ma per chiudere “con onore” il campionato non serve affatto un miracolo: i mezzi per vincere e continuare a sperare ci sono, basta crederci fino in fondo. A tal proposito: nonostante tutte le difficoltà di questa stagione, anche ieri sera i 415 del Settore Ospitimostrando tutto il loro supporto. Una spinta di cui la Cremo ha bisogno per affrontare le rimanenti gare di campionato.