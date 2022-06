Eppur si muove…Parliamo del mercato della Cremonese che di sicuro non conosce iperattività, ma anzi, pare al momento piuttosto ‘riflessivo’.

Oggi in città è stato avvistato Johan Vasquez, il difensore che la società ha preso in prestito dal Genoa, vincendo il duello con la Salernitana che lo aveva puntato.



Vasquez, 23 anni, sarà così il primo giocatore messicano della storia grigiorossa, ma a parte questo, la situazione generale sul mercato, risulta essere ancora troppo lenta. E se sul fronte prestiti, sembra ormai prossima anche la riconferma di Luca Zanimacchia. La Juventus non è interessata a tenerlo in rosa e la Cremonese pare pronta a riscattare il suo cartellino, per il resto in via Postumia, sede del quartier generale grigiorosso, si predica una pazienza che Max Alvini non condivide molto.



Il tecnico infatti, vorrebbe poter partire per il ritiro se non con la rosa al completo, con almeno il grosso della squadra. La società invece, punta alla riconferma dei giocatori in prestito , ma per questo si rischia di avere una risposta, solo alla fine dei ritiri. È il caso di un giocatore cardine come Nicolò Fagioli che partirà per il ritiro con la Juve. Sul fronte portiere invece, nessuna decisione definitiva per Marco Carnesecchi ( fermo almeno per 4 mesi), ma si prenderà comunque un altro portiere.