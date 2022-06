È proprio il caso di dirlo. Il mercato della Cremonese va avanti con Paciencia e pazienza. Sembra questa ormai, la strategia scelta dalla società grigiorossa che si sta muovendo sul mercato a passi molto lenti, ma a questo punto, seguendo una strategia precisa. L’ultimo nome scritto sul taccuino del direttore sportivo Giacchetta è proprio quello che ci favorisce il gioco di parole. L’attaccante portoghese Goncalo Paciencia. 27 anni, ex Porto e Schalke 04.



La trattativa per il giocatore si è aperta, ma è soprattutto quella che riguarda i prestiti quella più importante e delicata. È il caso per esempio di Gianluca Gaetano, il trequartista di proprietà del Napoli . Ieri l’ incontro nel pomeriggio tra il Direttore Sportivo Giacchetta e l'agente del giocatore Federico Pastorello. Il tecnico Alvini vorrebbe confermarlo dopo il buon rendimento del giocatore la scorsa stagione in prestito a Cremona.



Spalletti però vorrebbe aspettare di vederlo nel ritiro di Di Maro prima di decidere se concederne la cessione. E la Cremonese sembra aver deciso di aspettarlo. Così come farà con Fagioli, che in ritiro, andrà con la Juventus. Insomma la politica grigiorossa sembra essere quella che:meglio 20 giorni dopo, ma con giocatori di indubbia qualità e fiducia. Sempre sperando, con pazienza, di non dover ricorrere però, a seconde scelte, a due settimane dall’inizio del campionato.