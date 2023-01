a mister Ballardini: dopo aver esordito con laqualificandosi clamorosamente ai Quarti di Coppa Italia, il tecnico romagnolo è stato fermato sulnel suo debutto grigiorosso in Serie A. Una gara dai due volti (bloccata nel primo tempo, ben più vivace nel secondo) che ha rimandato ulteriormente l’appuntamento con la vittoria dei lombardi, arrivati alle porte del girone di ritorno con zero successi come l’Ancona nel 2003-04.Interrompere la striscia di sconfitte consecutive era fondamentale, ma: e se la sfida con l’Inter del prossimo sabato che aprirà il ritorno appare proibitiva, prima della chiusura del calciomercato è fondamentale che la Cremonese rinforzi la propria rosa., come spiegato in conferenza sabato scorso: un difensore centrale e un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelli già a disposizione e possibilmente una discreta esperienza in Serie A. Individuarli non sarà semplice, soprattutto considerando lo stato attuale del mercato in Italia, ma senza rinforzi la risalita in classifica rischia di essere più complicata di quanto non sia già.In attesa di capire chi farà compagnia ai neo arrivati(fresco d’esordio a Bologna a pochi giorni dall’annuncio),. I prossimi a salutare saranno, che rientreranno rispettivamente all’Inter e alla Lazio per poi essere girati rispettivamente all’Auxerre (Ligue 1) e al Real Valladolid (LaLiga). Il rientro di Chiriches e la volontà dei grigiorossi di cercare un altro difensore riducono lo spazio a disposizione di, che rischia di rientrare anticipatamente al Club Brugge. Sirene dalla Serie B invece per i giovani(su quest’ultimo prosegue il pressing del Parma).