L'ex attaccante argentino Hernan Crespo ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "La Fiorentina comprando El Chino Lucas Martínez Quarta s’è assicurata un giocatore eccellente. E’ un centrale che, nel settore giovanile del River fino alla Reserva, giocava davanti alla difesa e poi è si è trasformato in stopper. E’ rapido, ha tecnica e aggressività tipica di un difenosre centrale argentino. Quindi brava la Fiorentina, certo ci vorrà un po’ di tempo perché si adatti alla nuova realtà, ma il fatto di trovare Germán Pezzella, argentino ed ex River proprio come lui, potrà agevolarlo".