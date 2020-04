Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, torna, parlando a Sky Sport, alla squadra che perse a Istanbul contro il Liverpool: “Se guardi il risultato quello non è il miglior Milan dell'era Ancelotti, abbiamo perso la finale ad Istanbul e abbiamo solo vinto la Supercoppa Italiana, siamo arrivati secondi in campionato dietro la Juve. Quindi a livello di risultati direi di no, ma credo che il gioco espresso quell'anno è stato impressionante. Solo sentire la formazione: Dida, Cafù, Nesta, Stam, Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaká, Shevchenko, Crespo. Questa era una squadra impressionante, ogni allenamento era un apprendistato. Era bellssimo far parte di una società guidata da Berlusconi, Galliani e Braida in maniera esemplara, dove ti facevano sentire un giocatore vero”.