L'ex attaccante di Inter e Milan Hernan Crespo parla a La Gazzetta dello Sport e dà un consiglio ai nerazzurri: "Tornare grandi? Un esempio può aiutare a capire: il ciclo incredibile della Juventus nasce da un gruppo solido che ha trovato in Buffon, Barzagli, Chiellini, e prima Bonucci, i suoi pilastri. A parte Buffon, gli altri non erano i migliori nei loro rispettivi ruoli però avevano quelle doti di temperamento che garantivano il salto di qualità. Ecco, questo deve fare l’Inter. Pensate al ciclo vincente del Milan di Carlo Ancelotti del quale ho fatto parte per un anno: lo zoccolo duro era formato da italiani, penso a Maldini, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Nesta, che facevano capire agli altri che cosa si doveva fare e come ci si doveva comportare. Questo è il segreto del successo.”