L'ex attaccante argentino dell'Inter, Hernan Crespo ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Mi dispiace vedere Lionel Messi triste o non a suo agio a Barcellona, che è casa sua. Spero che facciano in modo di riprendere relazioni eccellenti senza rischiare di uccidere l’amore che c’è tra La Pulce e la tifoseria. I problemi tra il rosarino e i blaugrana hanno sicuramente a che vedere con la gestione delle persone".