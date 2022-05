L'ex attaccante del Milan Hernan Crespo ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport:



"Ho letto che Maldini non ha ancora rinnovato il contratto: che cosa aspetta la società? Saranno mica matti i dirigenti, eh? Paolo è un fenomeno: lo è stato da giocatore e lo è adesso che sta dietro la scrivania. Non riesco a vedere un futuro senza di lui e mi auguro proprio che non ci sia"



ZANIOLO - "Potenzialmente un campione. Ciò significa che non lo è ancora, ma ha le possibilità per diventarlo. L’acquisto sarebbe perfetto, ma se davvero andrà al Milan, dovrà calarsi in questo ambiente. Dovrà essere lui ad adeguarsi al Milan, e non viceversa. Si tratterebbe di un salto di qualità che gli farebbe raggiungere la definitiva maturità. E Maldini, per l’evoluzione di Zaniolo, sarebbe importantissimo".