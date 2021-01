Hernan Crespo vince il suo primo trofeo da allenatore. E il Defensa y Justicia con lui. Il tecnico argentino guida il Defe alla vittoria della Copa Sudamericana, vincendo 3-0 contro il Lanus in finale. Partita senza storia, con le reti di Frias, Romero e Camacho, scrivendo la storia, alzando sotto il cielo di Cordoba il primo titolo interazione in 85 anni di storia. Camacho aveva portato il club in Primera e lui chiude in finale: la chiusura di un cerchio disegnato dal destina.



Bel gioco, scarti di altri club, tanti prestiti, la guida di un istituzione come Hernan Crepo, che ha le idee chiare: palla a terra, tranquillità, responsabilità, verticalità e mai buttare via il possesso. Ed è così che il Valdanito vola col Defensa y Justicia sulle ali dell'entusiasmo. E dei gol di Braian Romero.



10 gol in 9 partite, compreso quello del 2-0 in finale con un sombrero delizioso che trasforma in magia un retropassagio sbagliato dei ragazzi di Zubeldia. Il Lanus esce con le ossa rotte, il Defensa con una coppa storia sotto braccio e sotto il segno di Braian Romero da San Isidro, in prestito dall'Independiente, miglior giocatore della finale. E del torneo. E che tra semifinale e finale ha realizzato 4 reti. Quando la partita è sul filo, un vincente vuole sempre la palla. Crespo gliel'ha affidata. E ha avuto ragione.