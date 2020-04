Hernan Crespo, ex attaccante tra le altre di Parma, Lazio, Inter e Milan, racconta in una diretta Instagram con Cannavaro un aneddoto su Fernando Couto, ex compagno ai tempi di Lazio e Parma: "Couto era un assassino! Un assassino con le scarpe da calcio! Una roba allucinante. Cominciava la caccia all'uomo!"



"Quando gli partiva la brocca si dimenticava della partita e dava la caccia all'uomo a chi l'aveva fatto arrabbiare per andare a menarlo, non gli interessava niente della partita, la palla poteva essere dall'altra parte".