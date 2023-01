Hernan Crespo, nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport, parla di Olivier Giroud: "Non si discute, però lo ringrazio per la finale contro l’Argentina...Ovviamente scherzo, per me Giroud è un trascinatore, uno dei leader del Milan. Senza Ibra è stato decisivo, ha segnato i gol Scudetto. Ora forse è stanco, ma anche senza fare una gara eccelsa, a Lecce è stato determinante con l’assist per Calabria. Giroud è uno costante, dove va segna. E quando manca si sente, perché Origi finora non ha reso, Rebic è spesso infortunato e Ibra non è ancora tornato".