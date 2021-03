Intervenuto ai microfoni di KickOff, l'ex attaccante dell'Inter, Hernan Crespo, oggi allenatore del Flamengo, ha fatto un elenco dei suoi gol preferiti.



Qual è il segreto per un ottimo colpo di testa?

"La doppietta ad Amsterdam è stata bella, abbiamo passato il turno e non era semplice. Non c'è un segreto, è attaccare il tempo e lo spazio col timing giusto: non è semplice. Se ne devo scegliere uno, mi ricordo quello che ci ha permesso di recuperare in Supercoppa contro la Roma. Però quello che mi tengo stretto è quello del 3-3 con la Roma per la dedica alle mie figlie".