Ad annunciarlo è il quotidiano israeliano Haaretz che afferma che il 5 febbraio la Corte Penale internazionale ha ottenuto la giurisdizione d’indagare sui presunti crimini di guerra commessi anni e anni fa.La notizia spaventa militari e politici israeliani.Sarebbe già utile se i vertici proposti alle prossime elezioni si rendessero conto del numero di tombe di cui sono responsabili in Libano. O che personaggi come, che ha assassinato Khalil al Wazir, all’epoca condottiero dell’operazione Margine di protezione nella Striscia di Gaza, risalente al 2014, ricevessero la punizione meritata.Invece di mettersi a disposizione della Corte, Israele ha reagito con un fiume d’indignazione, lamentele e minacce. Il leader dell’attuale opposizione, Yair Lapid ha definito la decisione “vergognosa” e sostiene che essa possa incoraggiare la resistenza palestinese.commenta il generale Yair Golan. Il protocollo di vicinato in base al quale i soldati portano con sé dei palestinesi come scudi umani è l’eredità lasciata proprio da Golan all’esercito d’Israele.Quasi mille civili innocenti furono uccisi durante l’operazione Margine di protezione e più di 200 manifestanti disarmati furono altrettanto barbaramente uccisi alla barriera di confine di Gaza. Le evidenti verità sembrano sempre essere state omesse dal dibattito pubblico.Ora, però, si torna a speraree rendere giustizia alle vittime di cui Israele porta ancora le macchie di sangue sulle proprie mani.