ha scritto una lettera a Tuttosport,e a conoscere da vicino una macchina organizzativa e una società che è il sogno di tutti i grandi tifosi rossoneri come me., il nostro abbraccio, mi ha fatto pensare a quanto può essere bello e normale giocarsi la propria partita fino alla fine. Essere lì in quel magico stadio è stato bellissimo, tutti a tifare la stessa squadra e gli stessi colori, quel Milan che è sempre stata la mia valvola di sfogo. Con me c’era anche il mio papà, a casa davanti alla tv c’era mio nonno che viene spesso a vedere il Milan a casa nostra: perchè questo è il calcio è unione e condivisione, e non deve essere uno sport in cui. Ma con questa breve lettera, come ho fatto spesso nella mia vita, voglio concentrarmi sul calcio quello bello, quello che unisce, quello che ti fa passare giornate memorabili come quella di ieri.che avrà sicuramente i suoi pregi e i suoi difetti, ma Patrick è un ragazzo che dà tutto per il gol ma anche per i suoi compagni. Mi rivedo molto nel suo modo di giocare, a me non piace perdere, per me tutto è una sfida (in modo sano) e cerco sempre di dare il 100% nelle cose che faccio. Come lui. Ma in Patrick c’è molto altro: c’è trasparenza lealtà, correttezza, pretende molto da se stesso ed è autocritico, ma è anche un ragazzo molto positivo che ti trasmette la gioia e la passione di vivere.