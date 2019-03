Il ko contro l'Everton è la goccia che può far traboccare il vaso. La panchina di Maurizio Sarri al Chelsea è appesa a un filo dopo il nuovo passo falso dei Blues, che avevano l'occasione di agganciare l'Arsenal al quarto posto. Un flop che il tecnico toscano paga a caro prezzo anche sulle lavagne inglesi, dove arriva la bocciatura ufficiale dei bookmaker: nelle scommesse sul prossimo esonero in Premier, Sarri è primo in lista a 1,67, con un margine di "vantaggio" larghissimo su Marco Silva, allenatore dell'Everton, che proprio grazie alla vittoria sul Chelsea si è portato a quota sicurezza, con un'offerta a 6,00. I betting analyst confermano anche le voci sul possibile avvicendamento di Sarri con Steve Holland, assistente del ct inglese Southgate: il suo arrivo si gioca a 2,75, per Gianfranco Zola si sale a 7,00