E' l'uomo della settimana, per l'eliminazione in Champions League contro il Porto, per aver superato la leggenda Pelé nella classifica dei goleador di tutti i tempi e, soprattutto, per le voci di mercato. Nonostante le smentite di rito,A 36 anni continua a fare la differenza, per questo motivo non sorprende che Paris Saint-Germain, Manchester United e Real Madrid abbiano sondato il terreno con il suo agente Jorge Mendes.Un altro cambio di maglia, il quarto della sua carriera, non è però così semplice. Per tutto quello che comporta. Quando si muove Ronaldo si muove ​un brand, un'azienda, un marchio, ci sono da considerare più fattori, non solo quello sportivo.come scrive Tuttosport il primo bilancio con Ronaldo (2018-19) segnavaC'è poi l'aspetto social, con Ronaldo che ha superato quota 500 milioni di followers totali, permettendo di avvicinare milioni di persone al mondo Juventus.Dopo un anno di ambientamento e due di crisi legata alla pandemia la Juve potrebbe cedere CR7 senza aver ancora sfruttato pienamente il suo potenziale. Per questo sta facendo le sue valutazioni, come del resto i club che vogliono il portoghese. L'ostacolo più grande è rappresentato dalle tasse:Nessun Paese può contare sui vantaggi italiani: la norma contenuta nella Legge di Stabilità 2017 consente alle persone straniere che trasferiscono la loro residenza di beneficiare di un'imposta sostitutiva forfettaria annuale pari a 100 mila euro per tutti i redditi percepiti all'estero. Per Ronaldo un assist per un gol a porta vuota.