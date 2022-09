L'Inter di Simone Inzaghi attraversa un periodo di crisi conclamata, come ha confermato la brutta sconfitta di Udinese. La squadra allenatore e il suo allenatore finiscono nella bufera e anche la Curva Nord, attraverso la propria pagina Facebook, ha deciso di prendere posizione: (...) "Siamo tempestati da richieste di "tifosi social" isterici che inneggiano alla rivoluzione... col di dietro degli altri (generalmente il nostro). La realtà, se approcciata da un punto di vista d'insieme, è molto più complessa di uno sbrigativo "Inzaghi-out".



Punti salienti:

- LA TOLLERANZA E' FINITA;

- l'allenatore ha sicuramente fatto degli errori MA...;

- NESSUN ALIBI PER I GIOCATORI che, da che mondo è mondo, in queste situazioni ci sguazzano anteponendo il proprio ego al gruppo. ED A NOI QUESTO NON VA BENE. Al rientro dalle nazionali cambia il registro... Ognuno deve essere messo di fronte alle proprie responsabilità. Si lotta insieme, se ne esce INSIEME".