Il Malaga è pronto ad avviare la procedura per i licenziamenti collettivi, come si legge in comunicato del club, attualmente nella 'serie b' spagnola: "In questi ultimi mesi il club è stato costretto a prendere decisioni difficili. La ristrutturazione interesserà direttamente la rosa della prima squadra e va ad aggiungersi al piano economico che mira a far uscire il club bianconero dalla complicata situazione finanziaria in cui continua ad essere coinvolto nonostante i recenti sforzi. Il Malaga è obbligato a fare questo passo per il bene della società e spera che gli abbonati e i tifosi comprendano e supportino questo sforzo, il cui unico obiettivo è creare una struttura sostenibile e competitiva".