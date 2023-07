L'allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha parlato del caos tra il Psg, club che ha allenato in passato, e Kylian Mbappé:



"Situazione delicata. Posso dire che ho lavorato con Mbappé al Paris Saint-Germain, ma per il resto credo che si stia facendo troppo rumore su queste cose. È una situazione delicata e che devono gestire il PSG e Kylian. Da parte mia non ho nulla da dire se non augurarmi che trovino presto la soluzione migliore per entrambe le parti. Sono stato giocatore e allenatore lì, il PSG è un club che amo. E anche con Kylian ho un ottimo rapporto".