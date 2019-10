Gli allenamenti sono ripresi con la visita di Maldini e Massara per un colloquio con la squadra. Si apre una settimana caldissima per il Milan e per Marco Giampaolo, in bilico dopo il ko con la Fiorentina. L'allenatore è stato confermato per la partita con il Genoa, ma per i betting analyst la sua posizione è appesa a un filo: è assai probabile l'esonero entro la fine dell'anno, offerto a 1,45, contro il 2,45 dato per la sua permanenza al 31 dicembre. Il fronte delle alternative si apre invece con Rudi Garcia, prima scelta a 3,50 davanti a Claudio Ranieri e Luciano Spalletti, entrambi a 5,00. Suggestive, ma poco praticabili, le piste che portano a Massimiliano Allegri e Andriy Shevchenko, tutti a due a 8 volte la posta.