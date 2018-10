Nonostante la profonda crisi non c’è stato alcun ultimatum, ma appare ormai evidente che Rino Gattuso, dopo il ko di ieri sera in Europa League, rischia la panchina del Milan. Il tecnico rossonero ha la fiducia a tempo, si dice e se la giocherà nei prossimi due impegni a distanza ravvicinata, domenica contro la Samp e mercoledì nel recupero contro il Genoa. In attesa del verdetto del campo, gli analisti delle scommesse, pur dando credito al tecnico calabrese, cominciano a pensare all’eventualità di un esonero: sul tabellone Sisal Matchpoint sono state aperte le scommesse sul suo addio anticipato entro Natale. Per il momento la quota più bassa è quella sulla conferma, data a 1,40, mentre l’esonero viaggia a 2,50, La forbice tra i due esiti è comunque abbastanza stretta ed è destinata a ridursi (se non addirittura a ribaltarsi) già domenica sera in caso di un ko rossonero con la Samp.