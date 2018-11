Ultimo posto in classifica in coabitazione con il Guingamp, quattro sconfitte in altrettante partite nel girone di Champions League, la sconfitta nella finale del Trophée des Champions (l'equivalente della nostra Supercoppa Italiana) un allenatore già esonerato e il suo sostituto che non sta riuscendo a invertire la rotta: la stagione del Monaco è iniziato come peggio non potrebbe. La crisi del club monegasco, inaspettata alla vigilia, potrebbe portare a fine stagione a una sorta di fuggi fuggi generale dei giocatori più importanti a meno di una rimonta, ipotesi che al momento sembra davvero difficile. Dell'eventuale stagione negativo del club francese potrebbe approfittarne ancheL'ipotesi di un ritorno del difensore polacco all'ombra della Mole era stata lanciata circa un mese fa dallo stesso calciatore. “Sto guardando tutte le partite che posso dei miei ex compagni, perché ho lasciato un pezzo di cuore a Torino.Non dipende da me,visto il mio passato” aveva dichiarato Glik ai microfoni di Sky. Questa apertura dell'ex capitano granata è stata preceduta da una serie di: il rapporto tra i due è rimasto ottimo anche dopo il passaggio al Monaco del difensore, avvenuto nell'estate del 2016. In questi due anni, oltre a mantenere i contatti con il massimo dirigente granata, Glik si è visto in più occasioni sulle tribune dello stadio Olimpico Grande Torino a tifare per la sua vecchia squadra.Il ritorno del difensore al Torino è quindi un'ipotesi concreta, specialmente se il Monaco non dovesse qualificarsi a nessuna coppa europea o, peggio, dovesse retrocedere in Ligue 2: in questo caso i costi dell'operazione si potrebbero abbassare. Glik inoltre ha già giocato nella difesa a tre per diverse stagioni sotto la guida di Gian Piero, potrebbe dunque trovarsi a suo agio al fianco di Armandoe Nicolasin nell'ipotetica retroguardia del futuro di Walter