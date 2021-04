I pareggi con Entella e Pescara, il ko con l'Ascoli. Il momento delè senza dubbio deludente e ricco di difficoltà, ma la società brianzola non progetta ribaltoni. Come raccontato nella giornata di ieri , Berlusconi e Galliani hanno confermato mister Brocchi fino al termine della stagione. Intanto, dopo il ko nelle Marche, l'ad biancorosso parla a La Gazzetta dello Sport: "E' un periodo in cui tutto gira storto. Ho sentito anche il presidente Berlusconi: speriamo che passi in fretta questo momentaccio. Fino a sei partite fa eravamo secondi da soli: questa squadra ha viaggiato a due punti di media per 27 giornate, cioè per il 70% del torneo, poi di colpo si è dimezzata la velocità di marcia. Vediamo anche noi che c'è una flessione nei punti. E nonostante la mia lunga esperienza calcistica è difficile spiegare i motivi di questo calo anche perché non ho potuto vedere diverse partite per colpa del Covid"."La squadra non mi è dispiaciuta: non meritavamo di perdere. Abbiamo creato cinque limpide palle gol e la rete di Diaw annullata secondo me era regolare. Gli episodi ci stanno girando male: Leali ha fatto un miracolo salvandosi su Frattesi con l'aiuto della traversa e sul rovesciamento di fronte abbiamo preso gol"."La decisione societaria è di andare avanti con Brocchi fino alla fine, anche perché la squadra è tutta con l'allenatore e quando i calciatori sono con il mister non c'è da cambiare. Siamo fiduciosi di recuperare i tanti assenti, ma siamo anche convinti di aver allestito una rosa di grande valore, una squadra che può lottare per la Serie A non solo a detta nostra, ma a detta di tutti gli addetti ai lavori".