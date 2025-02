Crisi Monza, i tifosi protestano: "Siamo su scherzi a parte". E citano il film "L'allenatore nel pallone”

Getty Images

. Nella sfida andata in scena all’U-Power Stadium, non sono mancate le: “Non è una fiction, non è una partita. Non giocate col nostro stile di vita”. Recita così uno degli striscioni che sono comparsi sulle tribune dello stadio.. Questo un altro striscione mostrato sugli spalti, al termine dell’ennesimo passo falso dei brianzoli.

La curva del Monza contesta così il mercato del club pic.twitter.com/jUVU3RX2qs — Dario Ronzulli (@DaRonz82) February 16, 2025

Già prima dell'inizio del match, i supporters biancorossi avevano mostrato il loro disappunto, mostrando uno striscione evidentemente ironico:, dove il tecnico della Longobarda, Oronzo Canà (Lino Banfi) aveva a che fare con una squadra molto particolare.