Crisi Napoli, interrotto il ritiro: i giocatori vanno via in taxi

Giovanni Annunziata

Momento delicato per il Napoli che è reduce da risultati fortemente deludenti e una nona posizione in campionato che non può far dormire sonni tranquilli ai tifosi azzurri. Un provvedimento è stato preso dalla società perché lunedì non c'è stato il consueto giorno di riposo, anzi nel tardo pomeriggio la squadra è andata in ritiro.



INTERROTTO IL RITIRO - Tutti insieme al Grand Hotel Serapide di Pozzuoli, fino a questa mattina. Oggi il Napoli è sceso in campo a Castel Volturno per il consueto allenamento, ma De Laurentiis ha deciso di interrompere il ritiro. Quindi i calciatori sono andati via in taxi per fare rientro a casa. Tuttavia, dovrebbe riprendere in serata il ritiro fino a sabato, quando ci sarà il match alle 15 al Maradona contro la Salernitana.