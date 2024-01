Crisi Napoli: squadra in ritiro fino alla Salernitana

Giovanni Annunziata

Quello di ieri è stato l'ennesimo tracollo per il Napoli che ha perso per 3-0 all'Olimpico contro il Torino. Ennesimo risultato deludente, gli azzurri ora sono al nono posto, con 22 punti in meno rispetto alla scorsa stagione alla 19ª giornata. Una delusione che però non mette in discussione la panchina di Walter Mazzarri, per il quale è stata ribadita la fiducia da parte del ds Meluso nel post gara di ieri. C'è bisogno di una scossa, però, e questa può arrivare dal ritiro che avrà inizio questa sera. I calciatori, dopo l'allenamento pomeridiano, non faranno rientro nelle proprie abitazioni ma andranno tutti a Pozzuoli, presso il Grand Hotel Serapide, dove resteranno in ritiro fino a sabato, in occasione del match di sabato contro la Salernitana.