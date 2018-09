La tensione è palpabile, la Roma è nell’occhio del ciclone dopo un avvio di stagione da dimenticare e gli echi della sconfitta di Bologna hanno attirato l'attenzione degli esperti bookmaker d’oltremanica, che vedono in bilico la posizione di Di Francesco. Per Stanleybet.it la prima alternativa è Vincenzo Montella: l’arrivo entro Natale dell’ex attaccante si gioca a 3,00, davanti a un’altra vecchia conoscenza, Claudio Ranieri, dato a 5 volte la posta. I traders snobbano invece Paulo Sousa, al momento ancora vincolato al Tianjin e dato 15,00, alla pari con Antonio Conte (che pure è ancora sotto contratto con il Chelsea) e la sorpresa Francesco Totti. Più fattibile, secondo i bookie, la candidatura di Roberto Donadoni, altro nome a sorpresa a 8,00, mentre per Laurent Blanc si torna in alto, a 25,00.