Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha lanciato l'allarme senza troppi giri di parole: "Spero che il Governo capisca il valore del calcio come industria, al di là di ogni superficiale demagogia. Siamo molto preoccupati, siamo vicini al collasso e temo che l'economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive che sono state poste in essere". Dichiarazioni chiare, spia dell'emergenza ampiamente accesa.. A pesare per il 65% è il mancato ricavo dai botteghini, il restante 35% riguarda le sponsorizzazioni.Cifre enormi per i club, vicini al default. Secondo quanto riporta Repubblica,. (Anche) per questo è partito l'allarme di Dal Pino: a raccoglierlo è stato, Ministro dell'Economia, che ieri ha telefonato al presidente federale Gabriele Gravina,. L'offerta di Cvc, l'acquisto del 10% per 1,6 miliardi, appare l'unica strada per non andare incontro al fallimento. Durante l'ultima assemblea, continua Repubblica,, per poi spalmare il resto della cifra come dividendi per i prossimi 9 anni, così da coinvolgere anche le promosse dalla serie cadetta.