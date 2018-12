Bryan Cristante, centrocampista della Roma, parla a Sky Sport dopo la prima metà di stagione in giallorosso :"Roma ha questo calore particolare che si trova solo in questa piazza. La storicità della città viene riportata nella società, la gente ha questo calore, difficile da ritrovare in altri posti. Zaniolo? Sta dimostrando che diventerà un grande giocatore, sta facendo molto bene, deve continuare così".



SU DE ROSSI - "Bisogna guardarlo ogni giorno, con la sua esperienza, col tipo di giocatore che è ogni cosa è importante. C'è solo da rubargli il più possibile. Dove arriverà la Roma? Sicuramente entro le prime quattro, siamo ancora lì, abbiamo tutte le carte in regola".