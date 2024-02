Cristante: 'Non mi vedo da altre parti. De Rossi scelta giusta della società. Vogliamo la finale'

Bryan Cristante si ritrova domani sera alle 21 ad affrontare il Feyenoord per la quinta volta in tre anni. Il centrocampista, che ha innescato il gol di Azmoun domenica a Frosinone, giocherà al fianco di Paredes e Pellegrini e cercherà di far male ancora agli olandesi. Ecco le sue parole in conferenza stampa.



Domani ci sarà il record di presenze. Si gioca 11 contro 11 ma quanto può fare la differenza?

“L’ha fatta negli ultimi anni ed è sempre uno spettacolo giocare in casa con lo stadio pieno e ringrazio i tifosi che creano questa atmosfera. L’unico modo che abbiamo per ripagare questo regalo è vincere e passare il turno”



In un’intervista lei ha parlato del ruolo di playmaker come una scoperta positiva. Ora gioca in un altro modo, è una nuova scoperta anche questa o il ruolo che lei sente più congeniale è l’altro?

“Non è una nuova scoperta perché l’ho già fatto e non sento differenze. Mi sono adattato ad entrambi e dopo molte partite ho capito cosa chiede un ruolo e cosa l’altro. Chiedono delle gestioni diverse del pallone ma ora le so gestire. Non c’è problema tra uno e l’altro”.



Sei qui da 6 anni ormai sei un veterano, ti immagini qui anche alla fine della tua carriera?

“Io sono contento qui e ci sto da un bel po’ di anni. Mi trovo molto bene con la squadra e ora sono concentrato sul fare bene adesso e chiudere bene la stagione. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi perché siamo ancora in corsa per tutto, non sento la necessità di muovermi o di spostarmi. Poi il calcio lo conosciamo ma non ho questa esigenza particolare”



Come hai trovato il tuo ex compagno di squadra? Ti hanno fatto effetto le urla a Frosinone?

“L’ho trovato bene. Penso che il mister non ha bisogno di presentazioni e di conoscere l’ambiente. Però arrivare a metà stagione, in una situazione difficile con dei giocatori che conosce poteva avere le sue insidie. Invece ha trovato gli equilibri dal primo giorno per gestire la situazione che non era semplice. Siamo contenti di quello che stiamo diventando e che stiamo costruendo. Sono idee nuove e si è rivelata la situazione giusta. E’ stata presa dalla società in un momento difficile e poteva sembrare azzardata chiamare un allenatore con poca esperienza. Invece si è rivelata quella giusta “.



Quanta consapevolezza c'è nel gruppo nello sperare di arrivare fino in fondo in Europa League?

"Vogliamo arrivare in finale e magari stavolta vincerla pure. Giocando tante partite europee guadagni consapevolezza e conosci i dettagli che in partite così delicate possono fare la differenza. Abbiamo una bella consapevolezza europea, sappiamo quale scelta fare nel momento delicato. Dobbiamo mettere tutta l'esperienza che abbiamo per passare il turno domani".