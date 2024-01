Cristiano Corbo è stato nominato direttore responsabile de Il Bianconero, portale di informazione calcistica che FootballCo ha acquisito nel 2021.



La sua nomina segnerà anche l'inizio della gestione da parte di Footballco dei contenuti editoriali de Il Bianconero.



Il Bianconero completa dunque il portfolio di brand calcistici di proprietà di Footballco, che in Italia può contare anche su Goal e Calciomercato.com.



Renato Maisani, Editorial Director Europe di Footballco, ha così commentato: "La scelta di puntare su Cristiano come direttore de Il Bianconero è una scelta che mira a dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni, ma determinata anche dalla volontà di rendere Il Bianconero un brand in grado di accogliere i sostenitori della Juventus anche sui canali social con un approccio giovane e coraggioso".



"Ringrazio Footballco, i responsabili e in particolare Renato Maisani per la fiducia dimostrata - il commento di Corbo -. Proprio come la Juventus, IlBianconero.com ha vissuto anni di transizione e di cambiamento, ma l’obiettivo di oggi è lo stesso di ieri: affrontare le nuove sfide, mediatiche e di campo, con uno stile unico e un’informazione di qualità. Notizie e commenti passeranno sempre da qui, sempre di più".