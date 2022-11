Si continua ad accostare la figura di Cristiano Ronaldo all'Arabia Saudita. Il giocatore è in cerca di un nuovo club e non è un segreto che ci sia l'interesse dell'Al-Hilal. Il principe saudita Abdulaziz bin Turki al-Faisal si è espresso in merito, dichiarando alla BBC: "Tutto è possibile. Mi piacerebbe molto vederlo nel campionato saudita. Potrebbe fare bene al campionato, all'ecosistema sportivo e potrebbe ispirare i giovani per il futuro. Lui è un modello per molti bambini e qui ha una grande base di tifosi".