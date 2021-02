. L'ex attaccante di Atalanta, Torino, Livorno, Parma e Napoli ora allena in Serie C allena la Ternana, unica squadra imbattuta in Europa. Ecco le sue parole in un'intervista a La Repubblica:Ho segnato 240 gol ovunque e a chiunque, sono stato capocannoniere ma tutto è statoOra ne ho 45 e sono quasi nonno".È assurdo che molti tra gli ideali portanti della Costituzione non siedano neppure in Parlamento, è paradossale. Chi ci rappresenta? Il mio quartiere era il più difficile di Livorno insieme a Corea. Nomi asiatici, perché le case popolari avevano appartamenti molto piccoli, quattro per ogni pianerottolo. Ma chi è uscito da lì, chi si è sollevato dal niente, non ha più avuto paura della vita. Con mio fratello Alessandro e i miei genitori Maurizio e Franca aspettavamo la partita come una liberazione, la vivevamo tutti insieme allo stadio. Era bellissimo. Papà è stato camionista, poi camallo al porto. Dopo Shangai abbiamo abitato in via Garibaldi, vicino al mercato ortofrutticolo".. Non voglio neppure sentir parlare per scherzo di uno zero a zero difensivo. Sorrido, e quando non basta li martello. Ma ho ragazzi che dopo dieci anni ancora mi chiamano per un consiglio o per dirmi buon compleanno. Sanno che posso sbagliare, ma non mentire. Allenare è molto più difficile che giocare e paghi solo tu, solo tu sei davvero precario.Forse non lo consiglierei a mio figlio, perché ogni no e ogni sì vanno calati nel momento: io scelsi di fare il trapezista senza rete, mi andò bene. E comunque,