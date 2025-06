Cristiano Ronaldo aggiunge la Nations League alla sua bacheca infinita: si fa male, non guarda i rigori e poi piange di gioia

AFP via Getty Images

Un ragazzo diche vince il suoin carriera può piangere di gioia? Puòdi una "misera" (se confrontata a tutto quel che ha vinto con Manchester United e soprattutto Real Madrid, a livello individuale e di squadra)? Sì, se il ragazzo in questione si chiama Cristiano Ronaldo.Il fenomeno di Madeira, ormai giunto alin carriera, probabilmente andrà avanti finché non raggiungerà la fatidica cifra dei 1000 nel campionato professionistico di qualche angolo sperduto del globo. Niente Mondiale per Club, come lui stesso ha annunciato, ma la capacità di timbrare anche in partite di livello top come Portogallo-Spagna, finale di una manifestazione UEFA, rimane., quelli che gli hanno lasciato Le Normand e soprattutto Huijsen, nuovo giocatore del "suo" Real.

: il 2026 l'ultima occasione, come è stato il 2022 per Messi con l'Argentina. Curioso il fatto cheAllora è stato Eder, stavolta invece la scena è stata tutta di Diogo Costa e soprattutto