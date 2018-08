L'arrivo dialla Juventus rappresenta una vera e propria rivoluzione per tutto il calcio italiano e, di conseguenza, per i tantissimi che giocano al. Il sogno di un campione simile in Serie A diventa realtà... ma adesso bisognerà essere bravi ad acquistarlo in quello che è uno dei giochi più amati d'Italia. Premessa:. Ma con una squadra costruita attorno con intelligenza, altrimenti si rischia solo un (semi) disastro. Tra chi sogna di regalarsi uno dei due giocatori più forti al mondo e chi pubblicamente nega di volerlo fare - ma sotto sotto medita l'acquisto di CR7 - il fantacolpo Ronaldo non può essere improvvisato, ma ha bisogno di una strategia ben chiara e precisa, fin dall'inizio. Ipotizzando una lega da otto squadre con 500 crediti a disposizione, ecco il piano per provare a trasformare questo sogno in realtà. Con intelligenza.- Come detto in precedenza,. E quindi deve sapere che quasi certamente arriverà al termine dell'asta dei centrocampisti con la rosa più debole di tutta la lega, tra gli sfottò e le risate generali. Chiaro: se i vostri colleghi vi lasciano spazio per qualche colpetto è solo meglio, quello dipende da voi e da chi avete come concorrente all'asta. Ma quando il battitore dirà la parolina magica ("attaccanti") arriverà il momento in cui scatenarsi.