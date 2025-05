Cristiano Ronaldo al Mondiale per club? Chi lo vuole

AFP via Getty Images

Cristiano Ronaldo al Mondiale per club? Chi lo vuoleÈ calcio d’estate, ma che calcio… Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio negli Stati Uniti e sarà la prima edizione con il nuovo format: 32 divise in otto gironi da quattro, le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta.: i bianconeri sono stati inseriti nel gruppo G con Al-Ain, Manchester City e Casablanca; i nerazzurri sono nel gruppo E con Monterrey, River Plate e Urawa Reds.- Tra le stelle che potrebbero far parte della competizione in Usa c'è Cristiano Ronaldo. Il suo Al-Nassr non ci sarà, ma l'attaccante portoghese è corteggiato da diversi club pronti a fargli un contratto per il periodo della competizione; se dovesse arrivare l'ok degli arabi, pronti a fare un tentativo per CR7

- Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito.ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.