Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol con la maglia della Juventus. Sono 23 i tiri tentati da CR7 fin qui in stagione, nelle tre partite di campionato giocate contro Chievo Verona, Lazio e Parma. Esattamente gli stessi, senza segnare alcun gol allo stesso modo, delle prime tre sfide di Liga dell'anno passato con il Real Madrid, contro Real Betis, Alaves ed Espanyol. Lo ricorda l'account italiano di Opta. Alla quarta, contro il Getafe, la prima rete stagionale. In totale sono state 44, con 8 assist, in altrettante presenze stagionali. La Juve si augura che il portoghese si ripeta…