Incredibile disavventura per Cristiano Ronaldo. L'ex stella della Juventus passata in estate al Manchester United è stato costretto a cambiare casa dopo neanche due settimane dall'insediamento. Il motivo? Le pecore.



Ronaldo e la sua famiglia hanno cambiato casa a causa dei fastidi provocati dalle pecore che stazionavano nel campo vicino all'abitazione. CR7 si era trasferito in una villa in campagna da 23 acri, con sette letti e del valore di sei milioni di sterline. Ma il baccano provocato dalle pecore, che belavano in continuazione sorpattutto nelle ore mattutine hanno spinto il portoghese a disdire il contratto e trasferirsi in una nuova casa che sarà nel Cheshire, con piscina, sala cinema e un garage per alcune delle sue macchine. Fatto importante per Ronaldo? Dispone di telecamere a circuito chiuso, cancelli elettrici ed è pattugliato da guardie.