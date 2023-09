Continua la disputa al Collegio arbitrale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus per i 19,5 milioni di euro di vecchi stipendi (legati alla seconda manovra, messa in atto durante la stagione 2020/21) che il portoghese ritiene di dover ancora ricevere dal club bianconero. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, mercoledì 4 ottobre si terrà una nuova udienza sul caso.



'JUVE INADEMPIENTE' - L'attuale attaccante dell'Al Nassr, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, aveva deciso di agire per vie legali nei confronti della Juventus. Nella “scrittura integrativa” che la Juventus aveva proposto a CR7 per differire i suoi emolumenti, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici annotava: «Gli accordi assunti… ci impegnano a consegnarvi entro il 31/07/2021 l’Accordo premio integrativo ritrascritto sui moduli federali ad oggi non disponibili». L’accordo trascritto sui moduli federali, però, non è mai arrivato a Ronaldo. Che ha deciso di usarlo come carta per un’azione legale contro il club “inadempiente”. Il calciatore portoghese potrebbe essere sostenuto in questa azione dal verbale di una riunione del 20 settembre 2021 in cui Agnelli «suggerisce di non rincorrerlo ma di aspettare sia lui a sollevare la questione se interessato».



DYBALA - Ronaldo ha deciso di fare causa alla Juventus, a differenza di Paulo Dybala, che ha trovato un accordo con la società bianconera per il pagamento degli arretrati (circa 3 milioni), rinunciando poi alla causa di indennizzo per il mancato prolungamento del contratto.