. Tra Manchester United e Portogallo, è stato unquello che ha vissuto. Il suo 2022/23 è cominciato con ladai Red Devils, per poi proseguire con una serie di panchine (solo una presenza da titolare in Premier League per lui, nella sconfitta per 4-0 contro il Brentford) e arrivare alla beffa nell'ultimo turno della fase a gironi di Nations League, con il suo Portogallo che ha perso scontro diretto, primo posto in classifica e conseguente accesso alle Final Four contro la Spagna.Il desiderio di lasciare Manchester, un anno dopo il suo ritorno, per andare a giocare in un club che potesse garantirgli la presenza in Champions League, non si è trasformato in realtà. Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid,sono i club a cuila scorsa estate. Da tutti, però, la stessa risposta: "". Troppo alti i costi del portoghese, troppo alto l', soprattutto se relazionato a quello che il Ronaldo di oggi può garantire in campo. E così, Cristiano è rimasto a Manchester. Col muso, controvoglia, prigioniero di se stesso.La speranza di Ronaldo è quella di provare a, arrivando così a convincere l'allenatore olandese a puntare su di lui.. A 37 anni, Cristiano sta vivendo lae neanche il suo Portogallo è riuscito a fargli tornare il sorriso. Ora, chiusa la parentesi con la nazionale, si prepara a concentrarsi nuovamente sullo United, almeno per il prossimo mese e mezzo. Dopodiché sarà Mondiale in Qatar e subito dopo. Con un'altra sessione in cui, se le cose non dovessero cambiare,, portando in dote uno dei calciatori più forti della storia, nel pieno del suo periodo più buio.