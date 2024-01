Cristiano Ronaldo e la battuta sul ritiro: 'Sarà presto, fra 10 giorni o 10 anni...'

Direttamente dal palco dei Globe Soccer Awards Cristiano Ronaldo, la stella dell'Al Nassr ex-Juve, ex-Real Madrid ed ex-Manchester United ha stupito tutti parlando del suo futuro e della possibilità di porre fine alla sua lunghissima e vincentissima carriera da calciatore. A sorpresa, CR7 non ha chiuso alla possibilità di un ritiro in tempi non troppo lunghi, salvo poi far sorridere tutti con una battuta.



"Vivo giorno dopo giorno, non so quanto mi vedo ancora in questo mondo. Con alcuni problemi che ho avuto a livello personale e professionale, sono arrivato a pensare in un modo diverso. Penso al presente, al momento, mi sento bene, sono ancora capace di segnare qualche gol e di aiutare la mia squadra e la mia nazionale. Ritiro? Non lo so quando arriverà, sicuramente sarà presto. E per presto intendo 10 giorni o 10 anni ancora, vediamo... Ovviamente scherzo, sarà presto, chissà".