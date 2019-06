Quando una leggenda dello sport ne incontra un'altra. Potrebbe essere questo il titolo per descrivere la fotografia che ritrae insieme a Montecarlo l'asso della Juventus Cristiano Ronaldo e l'ex campione di basket Micheal Jordan. Il calciatore portoghese ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un'immagine in compagnia dell'ex stella dei Chicago Bulls e del Dream Team Usa in un noto locale del Principato. Un'immagine che, come è facile intuire, ha scatenato l'entusiasmo dei followers di CR7. “We made history. Abbiamo fatto la storia”, il commento scelto da Ronaldo mentre posa sorridente al fianco di una delle icone dell'NBA e della pallacanestro mondiale.