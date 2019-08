Gli studiosi riferiscono al termine yoga al significato “unire”. A questo termine, in epoche successive, è stata aggiunto il significato di controllo e governo in modo da dare alle tecniche di yoga il senso di unire e controllare i propri sensi. Sta forse nello yoga, ma certamente non solo in quello, una parte della forza di Cristiano Ronaldo. Tutti noi abbiamo ancora negli occhi la tripletta rifilata all’Atletico Madrid che permise alla Juventus di ribaltare le sorti di uno scontro che sembrava ormai perso. Quella prestazione, così come le altre numerose nella carriera del fuoriclasse portoghese sono figlie di uno stile di vita alquanto controllato. Come riporta Tuttosport, la pratica dello yoga è utilizzata da CR7 come metodo per aumentare la concentrazione, la tonicità muscolare diminuendo drasticamente la percentuale di incorrere in infortuni. La concentrazione unita e la forza fisica unite alle capacità tecniche sono alla base dei successi del campione della Juve. Un mix di elementi per i quali anche lo yoga ha il suo merito.