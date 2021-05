Cristiano Ronaldo fa 100 con la maglia della Juventus. In 131 partite. Con la rete del momentaneo 2-0 contro il Sassuolo, CR7 si è portato in tripla cifra da quando veste la casacca bianconera. Un traguardo molto importante per il portoghese, in ombra recentemente. Sono 100 gol in tutte le competizioni, un traguardo raggiunto anche con le maglie di Manchester United e Real Madrid: è il primo giocatore ad arrivare in tripla cifra con tre club diversi. E con la nazionale portoghese. Un altro record per Ronaldo. Nessuno nella storia della Juve ha fatto meglio di CR7 con la maglia bianconera in tre stagioni.