Cristiano Ronaldo giocherà in Brasile? La Portuguesa: "Sarebbe fantastico, ci parleremo"

cambierà di nuovo squadra e questa volta approderà in? La risposta, verosimilmente, è no, ma c'è un club brasiliano che sta provando quantomeno a coltivare questo sogno e, nei prossimi giorni, proverà a contattare la super stella portoghese per provare a convincerlo a giocare nel campionato verdeoro. Si tratta dellache, come dichiarato a CNN Esportes dal proprio presidente,La Portuguesa, lo dice direttamente lo stesso nome del club,e che recentemente è retrocessa nella seconda divisione del campionato Paulista e che si confronterà con la Serie D a livello nazionale. Da sempre però la dirigenza del club sta provando ad attirare le stelle lusitane a fine carriera per cementare le radici fondanti del club.

Ospite di CNN Esportes, il presidentenon ha negato il sogno di tesseraredopo aver mancato l'accordo con l'altra ex-stella portoghese Nani:era quello di rafforzare e salvare l'orgoglio della comunità portoghese qui in Brasile. Siamo indietro e cercheremo per il 2026, per il Paulistão del 2026, di acquistare un grande calciatore portoghese.i, è la più grande personalità del mondo attuale. Sarebbe fantastico, ma posso solo immaginare quante persone propongano a Cristiano Ronaldo qualcosa che abbia a che fare col Portogallo, giusto? Ma è ovvio che è un grande portoghese e,

Va detto che strappare l'ex Juventus, Real Madrid e Manchester United all'Al Nassr è oggi praticamente impossibile. L'attuale contratto è in scadenza a fine stagione, al 30 giugno 2025, ma. Il sogno della Portuguesa, di conseguenza, dovrà attendere.