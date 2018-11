numeri non danno scampo alla Fiorentina: basterebbero i 183 milioni di differenza fra i monte ingaggi dei viola e della Juventus e i 19 punti di distanza in classifica a parlare da soli. E sempre da solo Cristiano Ronaldo (31 milioni netti di stipendio) guadagna una volta e mezzo la somma totale degli stipendi viola. Dybala lo segue a quota 7 e altri sei compagni fanno parte del top 11 dei giocatori più pagati in serie A. Dimensioni diverse: Chiesa ha lo stipendio più alto della Fiorentina (1,8 milioni netti), seguito da Pjaca con 1,5. Questi termini di paragone fanno rimpicciolire la partita - scrive La Nazione - a un esercizio di forze economiche troppo distanti per giocare nello stesso campionato – la Juventus in effetti ha già 8 punti di vantaggio sulla seconda – ma proprio in questa clamorosa situazione di svantaggio, anche tecnico, la Fiorentina deve sforzarsi di estrarre da se stessa tutto quello che ha a disposizione. Ma piedi molto per terra, di fronte ci sono parecchi marziani.