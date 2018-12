I guai giudiziari di Cristiano Ronaldo con il fisco spagnolo hanno finalmente una data certa in cui verrà messa la parola fine. L'appuntamento, secondo l'indiscrezione riportata da Mundo Deportivo in Spagna, sarà il prossimo 21 gennaio, alle ore 9.50, con la Audiencia Provincial de Madrid che emetterà il giudizio nei confronti dell'asso portoghese.



LE ACCUSE - Ronaldo è accusato di 4 reati fiscali commessi durante la sua esperienza al Real Madrid. Nei mesi scorsi la punta oggi alla Juventus aveva pattuito con l'Hacienda la propria sanzione per i reati fiscali che vanno dal 2011 al 2014 durante l'udienza del 21 gennaio, al quale Ronaldo parteciperà, ma solo in videoconferenza, dovrà accettare l'accordo.



MULTA DA 18,8 MILIONI - Un accordo economico, che gli fa evitare il carcere (pena massima prevista per questi reati). La cifra finale del patteggiamento sarà di 18,8 milioni di euro con i due anni di carcere evitati con la condizionale.