I giudizi non sono unanimi. C'è chi come il nostro Direttore, Agresti, pensa che, alla fine, ci abbiano rimesso tutti e due. C'è chi, come lo juventino-juventinologo doc Chirico, pensa che la Juventus sia stata costretta in un angolo a subire la volontà del calciatore e del suo agente. Tutto questo, in parte è vero, in parte no.Anzi, cominciamo proprio da qui:Andiamo indietro di quasi due mesi a poco prima degli Europei. Alla Juve, fra diplomazie di rito (sempre necessarie) facevano capire soprattutto una cosa:Il balletto di CR7 e Mendes è stato più lungo del previsto, gli acquirenti non correvano in frotte,("se resta, resta"): non erano dichiarazioni d'amore, c'era, soprattutto, ancora un anno di contratto da onorare.Alla fine, se la vediamo da un altro punto di vista, Ronaldo è stato venduto. A questa Juve è convenuto? Pensiamo di sì.(gioca solo a sinistra, si accentra e cerca la sponda, poi tira).Come sono stati questi tre anni ronaldeschi? Cosa hanno aggiunto? INon era stato preso per vincerla la Champions? E la Juve senza Ronaldo non aveva sommato scudetti su scudetti, passeggiando nel campionato? E' vero, CR7 ha segnato a ripetizione e colto la palma del capocannoniere (tutti i rigori e le punizioni tirate: bene nel primo caso, male nel secondo). Ma, diciamolo, non è per questo che si piglia uno come lui.Tecnicamente, né Allegri, né Sarri, né Pirlo sono riusciti a fare quello che si sarebbe dovuto fare: sinergia reciproca tra la squadra e il grande attaccante.. Forse appesantita dall'ingaggio principesco,. Vara il fantasioso scambio Pjanic-Arthur, prende Ramsey a parametro zero. Certo, De Ligt e Chiesa sono buoni colpi, ma invece di una sinergia virtuosa è una sinergia viziosa.Hanno funzionato i contatti social, la vendita delle magliette, ma la Juve è riuscita, tramite Ronaldo, a diventare una squadra di punta, moderna, un punto di riferimento per il calcio contemporaneo?, come se la squadra e la società non fossero riuscite a spalmare a dovere, rendendo un vero valore aggiunto uno sconfinato individualismo. Non sapremmo individuare fino in fondo di chi siano le maggiori responsabilità di un connubio, che i numeri e i risultati non possono definire ottimale.